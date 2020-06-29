Москва, , 15:43 — REGNUM Используемая во время электронного голосования технология блокчейн является самой современной в мире и исключает как утечки данных, так и любые манипуляции с результатами голосования, считает IT-эксперт Алексей Курочкин. Об этом он сегодня, 29 июня заявил ИА REGNUM.

«Перед началом голосования в блокчейне был сформирован реестр избирателей из заявок пользователей московского или федерального портала услуг. Отдать свой голос могут только те, кто указан в реестре зарегистрированных избирателей. Система онлайн-голосования имеет многоступенчатую защиту, которую невозможно взломать. Буквально каждый голос избирателя надёжно защищён благодаря использованию нескольких ключей шифрования», — отметил эксперт.

По его словам, говорить о непрозрачности электронного голосования могут только или абсолютные дилетанты, не понимающие специфики технологии блокчейн, или провокаторы, сознательно манипулирующие общественным мнением благодаря таким заявлениям.

«Москва давно является одним из лидеров цифровизации госуслуг в мире, и все жители города привыкли получать онлайн-услуги, в том числе люди старшего возраста. За всё время, когда миллионы россиян пользуются госуслугами в интернете, все оценили и удобство, и безопасность этого формата. Сама по себе возможность проголосовать онлайн — это огромный шаг вперёд в плане демократизации электоральных процессов, позволяющий сделать волеизъявление значительно большему количеству граждан. Особенно актуально это в мегаполисах, где высокий ритм жизни и людям удобнее взаимодействовать с государством удалённо», — заявил Курочкин.