Москва, , 16:04 — REGNUM Самоизоляция привела к двум основным негативным моментам в обществе. Об этом 29 июня сообщила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария Киселёва на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению психолога, в обществе всё ещё жив страх перед угрозой новой волны коронавируса. В то же время головная проблема заключены не в этом.

«Конечно, страх остается. Если раньше основная проблема — организация жизни в условиях самоизоляции, то сейчас две истории — кто-то хочется кинуться во все тяжкие, забывая про меры предосторожности, а кто-то боится даже выходить на работу», — заявила Киселёва.