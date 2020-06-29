Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Студент магистратуры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Антон Алексеев завоевал сразу две золотые медали на олимпиаде «Я — профессионал». Высшую награду Антон получил в двух инженерно-технических направлениях: «Управление в технических системах» и «Интернет вещей и киберфизические системы».

Медалист рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих успехах и о перспективах отрасли.

Антон, в этом году Вы заканчиваете СПбПУ. Расскажите, насколько плодотворными были годы обучения в вузе?

Вся моя учеба проходила в Политехническом университете: четыре года в бакалавриате и два — в магистратуре. Благодаря Политеху я участвовал в различных конкурсах и соревнованиях, в том числе в олимпиаде «Я — профессионал». Университет дал мне сильную базу: у нас в лабораториях очень хорошее оборудование, необходимое в учебном процессе. Это позволило мне повысить свои технические навыки — и теоретические, и практические.

Мне нравится учиться, а вуз дает новые эмоции и знакомства. Это лучшее время — не хочется уходить в рутинную взрослую жизнь. Планирую в аспирантуру поступать у нас же, в Высшую школу киберфизических систем и управления. Возможно, в аспирантуре буду преподавать.

На сегодняшний день Вы уже работаете по специальности. В чем заключается ваша работа?

Моя специализация — промышленный Интернет вещей. Я исследую применение Интернета вещей в области промышленной автоматизации, исследую различное оборудование, занимаюсь разработкой IoT-платформ и систем цифровых двойников.

Сталкиваемся ли мы в повседневной жизни с Интернетом вещей? И, на Ваш взгляд, какие технологии появятся в этом направлении в ближайшем будущем?

Есть промышленный Интернет вещей, где я работаю. И есть обычный Интернет вещей, как, например, в системе «умный дом», где можно «умный» чайник или другую бытовую технику включать по Bluetooth.

А в промышленности разрабатываются и используются беспроводные датчики, IoT-шлюзы, которые тянут данные с беспроводных датчиков в облачное пространство. Беспроводные датчики — это очень интересное направление, но пока внедрять их на производстве очень сложно с точки зрения безопасности. Скорее всего, в ближайшее время именно такие технологии будут активно развиваться, и промышленность будет уходить от прокладывания километровых кабелей к беспроводным технологиям. Но пока это перспективы на будущее.

Вторую золотую медаль «Я — профи» вы завоевали по дисциплине «Управление в технических системах». Расскажите, в чем суть этого направления?

Специалисты управления в технических системах автоматизируют промышленное производство. Мы с нуля изучаем, как работают роботизированные комплексы, как управлять ими удаленно. Направление охватывает различные сферы — от электроники до архитектурных решений, где как раз используется промышленный Интернет вещей, облачное управление и многое другое.

Вы успешно принимаете участие в «Я — профи» второй год подряд, а также показали высокий результат на чемпионате WorldSkills. Расскажите, важны ли для студентов профессиональные конкурсы?

WorldSkills — это практический конкурс, где мы программировали контроллеры. А олимпиада «Я — профессионал» предполагает более высокий уровень заданий: участники решают проектные задачи, разрабатывают архитектуру производств. Получается, что активное участие в олимпиадах и конкурсах позволяет получить опыт и практику еще до трудоустройства.

Что было для Вас самым интересным на олимпиаде «Я — профессионал» в этом году?

Больше всего мне понравился финал по Интернету вещей: мы реально руками собирали прототип IoT и подключали его к облаку. Через облако мы сделали управление умной комнатой, получился полноценный Интернет вещей. Это было очень интересно. И очень похоже на то, чем я занимаюсь на работе.

Что Вы могли бы порекомендовать студентам, которые впервые примут участие в олимпиаде в следующем сезоне?

Всем будущим участникам я желаю успехов и советую отнестись к олимпиаде серьезно, изучить все демоверсии. Обязательно стоит попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях!