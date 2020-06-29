Москва, , 15:42 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь для заселения и отдыха в санаториях нужна справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней.

Также разрешено заселять в номер до двух человек, которые не являются членами одной семьи. Носить маски требуют только в закрытых помещениях, где есть люди. Разрешено проводить групповые процедуры, но только с учетом социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость туров по России на июль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 12%.

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