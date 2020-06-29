Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства, сообщили 29 июня в пресс-службе администрации главы государства.

Документ внедряет в Казахстане институт обязательного досудебного обжалования споров. Кроме того, законопроект закрепляет права граждан по участию в процессе принятия управленческих решений и устанавливает механизмы защиты граждан в спорах с государственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня депутаты сената Казахстана одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».

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