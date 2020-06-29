Уфа, , 15:52 — REGNUM Закон, направленный на поддержку садоводов и огородников, приняли в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в принятом законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Республике Башкортостан» прописаны формы поддержки садовых товариществ. Среди них обеспечение этих товариществ электричеством, теплом, водой, топливом и др.

Отмечается, что для того, чтобы данный закон начал работать в полную силу, чиновники должны принять еще некоторые подзаконные акты.

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, в Башкирии насчитывается свыше 500 тысяч семей садоводов, что составляет порядка 40% всего населения республики. При этом Башкирия является одним из субъектов РФ, в которых сильны огороднические традиции. При этом ранее меры поддержки садоводов носили точечный характер. Новый закон предусматривает масштабную и комплексная поддержку.

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