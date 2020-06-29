Ставрополь, , 15:43 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье в отношении двух родных братьев, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения избили сотрудника полиции. Подозреваемые арестованы, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, 30 апреля 2020 года 28-летние братья из станицы Воровсколесской Андроповского района, проезжая возле поселка Кирпичного, увидели на обочине служебную машину участкового, который разговаривал со своим отцом.

Подозреваемые решили, что автомобиль полицейского сломался, и остановили свою машину на проезжей части. При этом они загородили часть дороги и создали тем самым помеху движению, из-за чего участковый сделал им замечание и предложил ехать дальше. Однако братья вышли из машины и вступили в конфликт с сотрудником МВД.

Полицейский, увидев, что молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал сотрудников ГИБДД. Подозреваемые отказывались успокоиться и принялись избивать участкового, остановить их удалось только прибывшему наряду полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд по ходатайству следствия избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.