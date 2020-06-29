Москва, , 15:42 — REGNUM Психологи рекомендовали врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, подробно рассказывать им о состоянии здоровья. Об этом 29 июня сообщила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария Киселёва на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большинство пациентов выражали благодарность врачам. Но самый важный фактор, который ценят больные — вынимание врача, умение объяснить пациенту», — сказала Киселёва.

По этой причине психологи дали рекомендацию подробнее рассказывать пациентам про болезнь и состояние здоровья.

«Дефицит информации — проблема о которой заявляли и больные, и их родственники», — заявила Киселёва.

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