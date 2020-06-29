Москва, , 15:30 — REGNUM Поправки к Конституции РФ, касающиеся индексации пенсий и МРОТ, а также защиты исторической памяти, являются наиболее важными. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, принявшая сегодня, 29 июня. Участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

«Поскольку ко мне больше всего обращений приходят именно социального характера, связанного с трудоустройством и низким заработком, очень важны поправки, связанные с индексацией пенсий, с определённой гарантией заработной платы. Я бы поставила их для себя наиболее важными», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова отметила, что изменения в Основной закон поднимают на более высокий уровень социальные гарантии.

«Я для себя считаю важным прийти и проголосовать за изменения в Конституцию РФ», — добавила уполномоченный по правам человека в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. На сегодняшний день, по данным ЦИК РФ, избирательные участки уже посетили 40 млн человек. Это свыше 37% избирателей.