Москва, 29 июня 2020, 15:30 — REGNUM Поправки к Конституции РФ, касающиеся индексации пенсий и МРОТ, а также защиты исторической памяти, являются наиболее важными. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, принявшая сегодня, 29 июня. Участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
Москалькова отметила, что изменения в Основной закон поднимают на более высокий уровень социальные гарантии.
Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. На сегодняшний день, по данным ЦИК РФ, избирательные участки уже посетили 40 млн человек. Это свыше 37% избирателей.