Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM Донести до широкой общественности протокол и алгоритм лечения пациентов с коронавирусом поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июня на совещании по мерам противодействия распространению инфекции.

По его словам, на специальный сайт по коронавирусу поступило 40 тыс. вопросов. Пользователи получили ответы только на треть вопросов. «В результате такой взаимосвязи увеличилось количество недостоверной и ложной информации», — считает Токаев.

Он отметил, что в Казахстане необходимо поменять методы информационной работы. Глава государства предложил организовать ежедневные передачи, где будут звучать советы врачей и ответы на вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор мэру Чимкента Мурату Айтенову и главам Актюбинской и Павлодарской областей Ондасыну Урзалину и Абылкаиру Скакову.

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