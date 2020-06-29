Москва, , 15:25 — REGNUM Жительница дома на улице Проходчиков в Москве, где произошёл взрыв, едва спаслась от пожара. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Москва 24» с места событий.

Девушка представилась Антониной Юдиной и сообщила, что на момент ЧП находилась дома, в соседний от места взрыва квартире.

«Взорвалась квартира соседняя. Стен нет, окон нет, все сгорело. Я взрыва не слышала. Было ощущение, словно что-то сильно упало. Потом глаза открываю — ничего не вижу, потому что вокруг пыль. Когда все рассеялось я понимаю, что стен нет, окон нет и у меня в комнате валяется тряпка, которая горит. Все что смогла сделать — выползти из-под обломков и вышла в том в чем была», — сказала девушка.

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