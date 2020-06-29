Москва, , 15:23 — REGNUM Общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в большинстве регионов (с учетом эпидемиологической ситуации) проводят неделю приемов граждан по защите трудовых прав. С 29 июня по 5 июля депутаты всех уровней, эксперты Правозащитного центра партии, сенаторы, представители региональных органов власти, партнерские организации (Ассоциация юристов России, Торгово-промышленная палата, «Опора России») проводят как личные, так и онлайн-прием граждан.

«В связи с тем, что опрос по нарушениям трудовых прав выявил системные нарушения в регионах — о них заявили 24% респондентов — мы решили провести неделю приёмов повторно. В наш адрес продолжают поступать обращения о незаконных увольнениях и нарушениях при расчетах. Юристы приемной и партнерских организаций дадут необходимые консультации и окажут помощь при досудебном урегулировании споров, в составлении исковых заявлений в тех случаях, когда суд неизбежен. Мы надеемся, что это поможет людям как можно быстрее вернуться к работе и привычному ритму жизни», — сказала председатель Комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Как сообщало ИА РЕ, ранее центральная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» проводила всероссийский опрос по нарушениям трудовых прав людей в период пандемии. В опросе приняли участие 19,6 тыс. россиян из 83 регионов. Исследование показало, что 14% респондентов потеряли работу после объявления периода нерабочих дней с 30 марта. 24% участников опроса «Единой России» за время пандемии коронавируса столкнулись с нарушениями трудовых прав. Выяснилось, что 41% респондентов после снятия ограничений готовы продолжить работать удаленно.