Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM На базе Санкт-Петербургского городского суда Октябрьским районным судом продолжается рассмотрение уголовного дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

29 июня суд опросил таксиста, уроженца Армении, гражданина РФ, который первый пришел на помощь Соколову, когда тот вместе с останками убитой девушки упал в реку Мойку.

По словам таксиста, в ночь на 9 ноября 2019 года, когда Соколов свалился в реку, пытаясь избавиться от улик, он находился на противоположной стороне набережной, куда привез пассажира, после чего отдыхал. Около 4 часов утра он услышал крики с призывом о помощи и заметил мужчину в воде. Таксист бросился на помощь тонущему.

«Я пытался его извлечь из воды, но не получалось. В одну из попыток мужчина взял рюкзак, который лежал на лестнице, с собой в воду», — пояснил свидетель. В этом рюкзаке позже найдут отрубленные руки жертвы убийства.

Однако все попытки таксиста извлечь Соколова из воды оказались тщетными, в результате мужчина решил обратиться к спасателям и набрал номер «112».

Прибывшие спасатели достали Соколова из Мойки, а медики оказали ему помощь. При этом у Соколова был изъят травматический пистолет. При обследовании рюкзака полицейский увидел его страшное содержимое.

Читайте также: Врач пояснил, как у Соколова нашли рюкзак с отрубленными руками аспирантки

Читайте ранее в этом сюжете: Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Читайте развитие сюжета: Историк Соколов устроил истерику в суде