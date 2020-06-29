Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга одобрило законопроект, который позволит установить новый памятник в историческом центре, передает 29 июня корреспондент ИА REGNUM.

Благодаря этим изменениям появится возможность поставить памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов — речь идет о зоне от набережной реки Пряжки до Английского проспекта у дома 57. Рядом расположен музей-квартира Блока.

Нынешние регламенты не позволяют ставить новые монументы в композиционно-завершенных пространствах исторического центра Петербурга, за исключением восстановления утраченных, а также за исключением зон, перечисленных в законе Петербурга.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что 28 ноября 2020 года город будет отмечать 140 лет со дня рождения Блока.

«Александра Блока называли самым петербургским поэтом. Наверное, это правильно, мы все его любим, но решение о размещении любого памятника необходимо принимать в строгом соответствии с действующим законодательством. Поэтому для того, чтобы установить памятник, нам нужно принять соответствующее решение. Я думаю, что оно абсолютно правильное», — заметил Беглов.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) планирует, что одновременно с решением вопроса о памятнике будет создан проект благоустройства всего бульвара на улице Декабристов — с размещением малых архитектурных форм, уличной мебели, декоративной подсветки, озеленением и цветочным оформлением.

«Таким образом для жителей района появится новое комфортное общественное пространство», — сказал глава КГА Владимир Григорьев.

Беглов призвал КГА «поработать» и над параллельными улицами, и тротуарами, чтобы «эта часть города выглядела хорошо и достойно».