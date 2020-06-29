Москва, , 15:17 — REGNUM Позитивный настрой является лучшим средством перебороть переживания из-за заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария Киселёва на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы изучали заболевших, в особенности в начале. Это новая болезнь, непонимание как это будет развиваться вводило в тревожное состояние. И здесь тоже интересно, что люди по-разному справлялись. И наиболее эффективным оказалось принятие ситуации и вера в выздоровление», — сказала Киселёва.

По её словам, другой немаловажной деталью психологической стабильной пациента с COVID-19 является то, насколько подробно врач рассказывает больному о его состоянии.

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