Владикавказ, , 15:12 — REGNUM В Северной Осетии организована проверка прокуратуры по сообщениям в СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией пациентов и врачей республиканского онкологического диспансера. Ранее в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что якобы в стационаре онкодиспансера выявили случаи заболевания COVID-19 сотрудников и пациентов.

В медучреждении побывал прокурор Промышленного района города Владикавказа Алан Батагов. Он встретился с сотрудниками диспансера и разъяснил им «основания и порядок проведения расследований страхового случая в связи установлением диагноза COVID-19», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки в прокуратуре пообещали принять адекватные меры реагирования в случае обнаружения нарушений.

Пока же известно от представителя минздрава, что во время распространения коронавирусной инфекции в регионе плановую госпитализацию больных с онкологическими заболеваниями не приостанавливали. А когда были выявлены пациенты с COVID-19, их переводили на лечение в инфекционные госпитали, при этом сам онкодиспансер работал с соблюдением всех необходимых мер безопасности и дезинфекции.