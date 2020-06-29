Москва, , 15:14 — REGNUM Что касается электронного голосования, которое проходит в Москве и Нижегородской области, то единственный риск, который я вижу в целом для голосования, — это растущее количество фейков. Они просто увеличиваются в геометрической прогрессии. И основной выброс фейков будет 1 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Если говорить об электронном голосовании, то людей пугают тем, что закупаются симки, что их голос крадут. На самом деле все эти мифы давно уже развеяны, потому что это абсолютно защищенная технология голосования на платформе блокчейн.

Вмешаться и изменить волеизъявление человека невозможно. Также невозможно будет установить, что проголосовали именно вы, то есть тайна защищена со всех сторон. Идет специальное электронное разделение — одна условная урна фиксирует количество проголосовавших, другая — именно сами голоса. Никто не узнает, как человек проголосовал.

Я только что вышел из Общественного штаба Москвы по голосованию. На сегодняшний день (29 июня) число уже проголосовавших составило 1 миллион человек. Процесс голосования идет достойно и вызывает у граждан РФ неподдельный интерес.

Это раздражает тех людей, которые сознательно занимаются конструированием фейков. Они распространяют эту ахинею, и с каждым днем количество фейков увеличивается. Электронное голосование уже сложно скомпрометировать, поэтому переключились на голосование традиционное.

Если до начала голосования фейки рассказывали небылицы про поправки к Конституции, то сейчас их задача облить грязью саму процедуру голосования и параллельно добиться максимального снижения явки, а если не снизить, то рассказать, как всё ужасно. Например, рассказывают, что небезопасно, нужна справка об отсутствии коронавируса или голосовать могут только вакцинированные и т. д.

Гражданам РФ следует просто перепроверять вбрасываемые в СМИ и соцсетях фейки. Они делаются настолько топорно, что внимательный человек сразу определит подделку.

Создатели фейков торопятся, поэтому часто работают очень топорно и расчет на то, что в ролик никто не будет всматриваться.

Много провокационных вбросов, направленных на то, чтобы настроить людей, тех кто собирался прийти на голосование, не приходить на участки, утверждая, что там всё фальсифицировано.

Гражданам не стоит обращать внимания на все эти фейки, а спокойно идти голосовать и своими глазами удостовериться, как проходит голосование по Конституции, как организована работа на участке.

Тем более, что везде организовано общественное наблюдение по линии Общественной палаты РФ — это более полумиллиона наблюдателей. В среднем на каждом участке как минимум находятся два наблюдателя, они фиксируют все нарушения.

Надо понимать, что часть этих фейков — это своеобразные закладки на будущее для того, чтобы начиная со 2 июля развернуть кампанию в соцсетях и особенно в иностранных СМИ о том, как на голосовании всё было ужасно», — высказал свое мнение эксперт.

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