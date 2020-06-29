Пятигорск, Ставропольский край, , 15:13 — REGNUM «Дом молодежи», где активисты смогут разрабатывать проекты и проводить мероприятия, появится в Пятигорске. Площадку создадут в здании городской мэрии, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В Пятигорске создадут «Дом молодежи». На «своей территории» ребята смогут с пользой проводить досуг, заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, проводить мероприятия», — сказано в сообщении.

В ходе встречи с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым активисты предложили организовать площадку в помещении бывшей столовой, находящемся в здании администрации города. В ближайшее время там приступят к перепланировке и ремонту, участие в создании «Дома молодежи» примут также представители городских студенческих стройотрядов.

Содействовать реализации проектов молодых пятигорчан пообещал и глава города. Ворошилов отметил, что «Дом молодежи» должен стать не просто центром притяжения для инициативных и целеустремленных пятигорских ребят, но и муниципальным кадровым резервом для органов местного самоуправления.