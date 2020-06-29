Саратов, , 15:38 — REGNUM В Саратовской поликлинике поселка Жасминный по время ливня оказался подтоплен выход. Пациенты и посетители покидали медучреждение через окно, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, размещенные в соцсетях.

В пресс-службе минздрава области об этой ситуации знают и заверяют, что никого покидать помещение не вынуждают, можно дождаться ликвидации подтопления и не лезть в окно. «Данная ситуация минздраву известна. К сожалению, поликлинику в поселке Жасминный действительно подтапливают канализационные и сточные воды. Эта проблема связана с состоянием всей канализационной системы в районе. В оперативном порядке администрация лечебного учреждения решает эту проблему, коммунальные службы на наши заявки реагирует оперативно», — добавили в пресс-службе.

Примечательно, что аналогичная ситуация уже была в апреле 2018 года, сообщает РИА Новости. Тогда во время весеннего половодья пациентов частично переводили в соседнее здание. Многолетнюю проблему позволит решить лишь строительство новой поликлиники, заверили в минздраве.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня на Саратов обрушился шквалистый ливень. Сайт правительства Саратовской области стал временно недоступен.

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