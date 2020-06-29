Москва, , 15:15 — REGNUM Прокуратура попросила для экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой наказание в виде срока, который женщина уже отбыла на стадии следствия. Об этом сообщает 29 июня телеканал RT.

Масляева была главным бухгалтером «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Её дело было выделено в отдельное производство. Женщина дала признательные показания и заключила сделку со следствием.

Прокурор попросил назначить для неё наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него, так как этот срок экс-бухгалтер провела в СИЗО и под домашним арестом. Приговор по делу о хищении 129 млн рублей Масляевой огласят 30 июня в Мещанском суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Мещанском суде огласили приговор Кириллу Серебренникову и администрации «Седьмой студии». Виновными в хищении почти 129 млн рублей признали самого режиссёра, бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского и экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Все они получили условные сроки. Ещё один фигурант дела Софья Апфельбаум была признана невиновной.

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