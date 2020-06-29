Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил онлайн-праздник выпускников «Алые паруса» без присутствия зрителей, который состоялся в ночь на воскресенье, 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бриг «Россия» во время праздника выпускников «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов подчеркнул, насколько трудоемким оказался процесс организации, учитывая, что праздник, который обычно проходил в районе стрелки Васильевского острова в центре города, перенесли из Невы в Финский залив.

«Я хочу сказать, что это было непросто, это было очень сложно, — заявил Беглов. — Совершенно новая точка, большая зависимость от погоды».

Ранее петербуржцы в социальных сетях высказывали недовольство и недоумение по поводу того, что на праздник решили потратить деньги и при этом не пустили туда выпускников. Некоторые горожане все же сумели проникнуть на набережные, чтобы увидеть бриг под алыми парусами и фейерверк вживую, но против них были выставлены ограждения и полицейские.

Александру Беглову же, который лично присутствовал на представлении, понравилось, что праздник проходил на фоне современных видов — небоскреба «Лахта центра», стадиона на Крестовском острове и моста Западного скоростного диаметра.

«Не все там знают Петербург, особенно из других городов, других стран, как выглядит Петербург совершенно новый, город XXI века. Я думаю, что телевизионщикам это удалось хорошо показать», — сказал Беглов.

Он добавил, что с финансированием серьезно помог банк «России», при том, что Петербургу пришлось сократить расходы на многие праздники из-за коронавируса.

«Практически из бюджета города мы потратили всего порядка там 10 млн рублей, может быть, чуть-чуть больше еще придется потратить. Но это вот такие 10−15 млн рублей… Ну практически в этой сложно ситуации банк «Россия» как всегда протянул руку помощи», — сказал Беглов.

По его словам, дежурили в ночь более 1 тыс. полицейских, но «почти не было никаких нарушений».

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