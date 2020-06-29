Лондон, , 15:01 — REGNUM Карантинные меры в британском городе Лестер могут сохраниться в ближайшие несколько недель. Письмо с рекомендациями отложить открытие пабов, парикмахерских, музеев, детских площадок и других общественных заведений, включая библиотеки, с 4 до 18 июля, правительство Великобритании 29 июня направило в адрес мэра города Питера Солсбери. Об этом сообщает Twnews.

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По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с начала пандемии коронавирусной инфекции в Лестере было подтверждено почти 3 тыс. случаев заболевания COVID-19. Из них 866 случаев были зарегистрированы за последние две недели.

Правительство рекомендовало администрации города продлить на две недели нынешний уровень ограничений. При этом мэр Солсбери отметил, что доклад, на основании которого власти Соединённого Королевства сделали такие выводы, «состряпан на скорую руку».

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«Я просмотрел этот отчёт, и, честно говоря, он явно был составлен очень поспешно. Информация в нём поверхностна, и описание ситуации в Лестере неточно», — заявил градоначальник, добавив, что такой доклад не может быть основой для принятия разумных решений касательно очень существенных угроз от вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 июня в Великобритании число жертв осложнений COVID-19 с начала пандемии достигло 43 550. Статистика включает как умерших в медицинских учреждениях, так и вне их. Всего в Соединённом Королевстве было подтверждено более 311,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.

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