Абакан, , 14:59 — REGNUM В Хакасии может быть отменен двухнедельный карантин для приезжающих из Красноярска и Тувы, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Возможное снятие ограничений для гостей из соседних регионов обсудили 29 июня в ходе видеозаседания республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, в ближайшее время может быть снято правило двухнедельной изоляции для тех, кто въезжает на территорию Хакасии из Красноярска и Тувы транспортом общего пользования.

Точные сроки снятия ограничений определяются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 1844 человек.

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