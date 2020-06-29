Абакан, 29 июня 2020, 14:59 — REGNUM В Хакасии может быть отменен двухнедельный карантин для приезжающих из Красноярска и Тувы, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
Возможное снятие ограничений для гостей из соседних регионов обсудили 29 июня в ходе видеозаседания республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, в ближайшее время может быть снято правило двухнедельной изоляции для тех, кто въезжает на территорию Хакасии из Красноярска и Тувы транспортом общего пользования.
Точные сроки снятия ограничений определяются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 1844 человек.
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