Вашингтон, , 15:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено более 38,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за прошедшие сутки в стране было выявлено 38 854 новых зараженных SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 2 549 069.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 умерли 264 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 125 803.

При этом указывается, что за все время пандемии более 685 тысяч человек в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Узбекистане провели 1,176 млн тестов на коронавирус, в том числе 15,5 тыс. за минувшие сутки.