Москва, , 15:05 — REGNUM Среди лиц, обращавшихся на горячие телефонные линии за психологической помощью в период самоизоляции, преобладала возрастная категория старше 55 лет. Об этом 29 июня сообщила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария Киселёва на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, за пределами Москвы пожилое население с психологической точки зрения восприняло ситуацию с самоизоляцией и распространением коронавируса тяжелее, чем в столице.

«Если посмотрим, что происходит в регионах — люди оказались отрезаны от общения. Тревога за родных, отсутствие возможности получить помощь. Среди звонивших было много людей, которые старше 55 лет», — сказала Киселёва.

Эксперт отметила, что с целью снятия стресса и переживания для данных людей были организованы группы для общения с такими же лицами, которые вместе дистанционно обсуждали свои проблемы и делились наболевшим.