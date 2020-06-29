Казань, , 15:45 — REGNUM В Татарии 2,9 млн избирателей могут принять участие в голосовании. На 29 июня более половины из них уже проголосовали по внесению поправок к основному закону страны. Информацию об этом предоставил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

С его слов, на понедельник, 29 июня свою гражданскую позицию обозначили 1 млн 487 тыс. 200 граждан, а это более 50% от общего числа избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в первый день голосования, 25 июня в Татарии проголосовали более 300 тысяч человек, это примерно 12% от общего числа избирателей республики.

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