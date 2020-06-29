Белград, , 14:47 — REGNUM Режим обязательного ношения индивидуальных защитных масок будет введен 30 июня в Белграде во всех помещениях закрытого типа из-за роста числа выявляемых зараженных коронавирусом. Об этом 29 июня рассказала журналистам член национального кризисного штаба Сербии по борьбе с COVID-19, заместитель директора института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич.

«С завтрашнего дня (30 июня) на территории Белграда вводится обязательное ношение с 6:00 (7:00 мск) ношение (защитной) маски, не только в транспорте, но и во всех закрытых помещениях», — заявила она.

При этом ранее кризисный штаб рассмотрел вопрос об ужесточении карантинных мер безопасности, которые были ослаблены 6 мая текущего года после отмены режима чрезвычайной ситуации в стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 269 и стало составлять 26582.