Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Благодаря требованием прокуратуры в Екатеринбурге проверят многоквартирный дом на аварийность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Соответствующую обязанность возложили на администрацию города. Будет проверен дом по улице Стачек, 13. Было установлено, что конструкции дома 1948 года сильно изношены, однако Межведомственная комиссия Екатеринбурга оставила заключение органа государственного жилищного надзора без рассмотрения.

Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга обратился в суд с иском к мэрии Екатеринбурга. Суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на чиновников обязанность обследовать строительные конструкции дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее благодаря прокуратуре мэрию Кургана обязали провести обследование разрушающегося дома и организовать противоаварийные мероприятия.

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