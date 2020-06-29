Москва, , 14:43 — REGNUM Немецкая компания BMW представит флагманского купе BMW 8 Series в исполнении Golden Thunder Edition в России в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На российском авторынке осенью появятся три модели BMW М850i xDrive Coupe. Их стоимость составит 10 990 000 рублей. Кроме того, немецкая марка привезет семь экземпляров BMW М850i xDrive Gran Coupe, стоимость которых будет 10 690 000 рублей.

Модели получат необычное оформление, отличительной чертой которого станут золотые акценты, которые будут выигрышно смотреться на фоне черной окраски кузова.

Салон моделей будет отделан черной кожей, а на подголовниках передних сидений появятся логотипы спецверсии. Кроме того, в отделке будет присутствовать алькантара и алюминиевые акценты на центральном тоннеле и консоли.

Напомним, BMW 8 Series в комплектации Golden Thunder будет производится на предприятии немецкой марки в Дингольфинге.

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