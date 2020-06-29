Москва, 29 июня 2020, 14:39 — REGNUM С начала пандемии коронавируса на предприятиях Оборонной судостроительной корпорации (ОСК) скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил глава корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована на предприятиях ОСК в Северодвинске (Архангельская область) — «Севмаш» и «Звездочка». По данным регионального штаба, в числе скончавшихся — один сотрудник «Зведочки». Работа предприятий не остановлена, город закрыт на карантин.