Москва, , 14:39 — REGNUM С начала пандемии коронавируса на предприятиях Оборонной судостроительной корпорации (ОСК) скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил глава корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас на сегодняшний день около 800 человек больных, на изоляции находится около 6,5 тысяч человек, но при этом цифра меняется каждый день. С точки зрения смертельных случаев — у нас таких всего два, и в основном, конечно, это люди с достаточно тяжелыми заболеваниями», — рассказал Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована на предприятиях ОСК в Северодвинске (Архангельская область) — «Севмаш» и «Звездочка». По данным регионального штаба, в числе скончавшихся — один сотрудник «Зведочки». Работа предприятий не остановлена, город закрыт на карантин.