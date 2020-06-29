Москва, , 14:47 — REGNUM Для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом, подготовили специальную методику, которая определяет насколько они в состоянии работать с эмоционально-психологической точки зрения. Об этом 29 июня сообщил декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы разработали психологические «термометры» для врачей, которые позволяли им понять их готовность продолжать работу. Эти термометры очень помогли в работе с врачами», — сказал Зинченко.

По его словам, данная методика позволяла определить эмоциональное напряжение, утомление, ряд других показателей, при помощи которых можно было определить готов ли медик психологически к работе.

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