Ташкент, , 14:31 — REGNUM В Узбекистане провели 1,176 млн тестов на коронавирус, в том числе 15,5 тыс. за минувшие сутки. Об этом 29 июня заявил первый заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день шесть человек находятся в критическом состоянии, 19 — в тяжелом, 230 — в состоянии средней степени тяжести, 2425 — в удовлетворительном состоянии. У 165 человек поставлен диагноз «пневмония».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в Узбекистане выявили 8031 случай заражения коронавирусом, в том числе 306 — за минувшие сутки. Выздоровели 5329 человек, скончались 22 пациента.

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