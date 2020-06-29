Красногорск, , 14:36 — REGNUM Боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джеффри Монсон принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает 29 июня телеканал «360».

Монсон посетил один из участков для голосования в Красногорске. При этом он заявил, что исполнил свой долг как гражданин России.

«А тем, кто еще не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны», — подчеркнул спортсмен.

Монсон отметил, что голосование организовано на достаточно высоком уровне. Обеспечена безопасность людей, на участках «очень чисто».

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданином Джефф Монсон стал в мае 2018 года. Через четыре месяца он стал депутатом городской думы Красногорска.

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