Лима, , 14:42 — REGNUM На территории Перу в настоящее время наблюдается заметный спад числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщил министр здравоохранения страны Виктор Самора, его слова приводит местная газета República.

«Сейчас мы уже не находимся на плато, сейчас (по числу выявляемых случаев заражения наблюдается) существенный спад», — рассказал глава минздрава Перу.

Также он отметил, что страна медленно шла к снижению числа заразившихся и указал, что, по данным статистики, в настоящее время «каждый (заразившийся) человек заражает в среднем 0,7 человек во всей стране».

Кроме этого, Самора рассказал, что меры карантинной безопасности, которые были введены в Перу из-за пандемии SARS-CoV-2, помогли в спасении жизни 145 тысяч человек и для избегания госпитализации свыше 1 млн человек.

«Мы бы не смогли принять этот удар», — отметил глава минздрава страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Канады направило странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь для борьбы с COVID-19 в виде 90 000 хирургических масок на сумму 47,3 млрд рупий ($3,2 млн).