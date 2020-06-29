Душанбе, , 14:28 — REGNUM Министерство образования и науки Таджикистана планирует наряду с использованием традиционных «бумажных» учебных пособий разработать и внедрить в процесс обучения школьников электронные учебники.

По словам директора республиканского центра информационных технологий и связи при министерстве образования страны Киромуддина Назарзода, «Государственная программа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в средних учебных заведениях Таджикистана на 2018−2022 годы» предусматривает оцифровку широкого круга образовательной литературы, изданной на таджикском языке. Однако основное направление — это разработка электронных учебных материалов.

Кроме того, предполагается разработка информационно-образовательных сайтов, платформ, где ученики смогут получить доступ к электронным энциклопедиям, справочникам, иностранной литературе, художественным книгам.

В дальнейшем планируется также проведение тестирования и лабораторных работ в электронном формате.

Назарзода отметил, что соответствующий сайт уже создан. Сегодня он содержит 224 электронных книги в формате 3D: 166 учебников и 58 художественных книг. По его словам, в будущем на сайте появится учебно-методическая литература по всем школьным дисциплинам, которая будет доступна, как школьникам, так и учителям в формате epub, то есть открыть ту или иную книгу возможно будет с телефона, планшета или компьютера.