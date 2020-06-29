Москва, , 14:31 — REGNUM Оказание помощи несовершеннолетним пациентам с коронавирусом — особенно трудная задача для психологов. Об этом 29 июня сообщил декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Были разные пациенты. Были и дети. Дети требовали дополнительных профессиональных усилий со стороны психологов. Больной ребенок оторван от родителей. Это непростые ситуации, с которыми нужно было справляться», — сказал Зинченко.

Как сообщало ИА REGNUM, во время распространения коронавируса среди граждан России снизился уровень самоконтроля стресса.