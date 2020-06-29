Бухарест, , 14:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 269 и стало составлять 26 582. Об этом 29 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 26 582 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 22 пациента и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 1 634.

При этом сообщается, что за все время пандемии в стране свыше 18,9 тысячи пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Всемирной организации здравоохранения стало известно, что общее число заразившихся коронавирусом в мире за прошедшие сутки составило более чем 189 тысяч человек, что является новым рекордным показателем.