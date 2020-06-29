Токио, , 14:26 — REGNUM Испытания российского внедорожника УАЗ «Хантер» провели специалисты японского издания The Best Car.

Специалистам издания пришлась по душе простая организация салона российского внедорожника. При этом они удивились, что на приборной панели «Хантера» отсутствует тахометр.

В ходе испытаний мотор автомобиля запустился с первого раза, отметили японские журналисты. Они также оценили его бесшумную работу. Специалисты издания также похвалили жесткие кресла, которые прекрасно держат осанку в правильном положении.

«Это как сидеть на скамейке в парке с тонкой подушкой и сидеть правильно!», — отметил японский эксперт.

Восхитился он и плавным ускорением, которое не характерно для машины весом 1,8 тонны. А также отметил мужественный дизайн «Хантера».

Напомним, стоит УАЗ «Хантер» на авторынке Японии порядка 3,5 млн иен (около 2,3 млн рублей).

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