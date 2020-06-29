Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили 10 тыс. 975 человек, сообщает 29 июня городской оперативный штаб. Это примерно на 7 тыс. тестов меньше, чем средний суточный показатель за прошлую неделю, и вдвое меньше максимального показателя, зафиксированного в минувшую пятницу, 26 июня.

Это также самое низкое значение за всю прошедшую неделю (сегодняшняя цифра тестирования относится к воскресенью).

Под медицинским наблюдением в Петербурге сейчас находится 2350 человек, из них 103 размещены в обсерваторе, 1150 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса обратились 326 человек, в экстренную службу поступило 147 обращений. Из них 72 пришлось перенаправить в скорую помощь, а 20 — в полицию.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 219 новых носителей коронавируса, а общее число случаев заражения приблизилось к 24 тысячам. 1105 человек скончались от COVID-19.

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