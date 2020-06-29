Псков, , 14:19 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено 35 новых носителей SARS-CoV-2, а 13 человек из числа ранее заболевших выздоровели. Об этом 29 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусная инфекция была обнаружена у 2 757 человек. На сегодняшний день выздоровели 960 человек, скончался 21 человек, еще 1 776 жителей продолжают лечение.

На данный момент в области проведено 43 103 тестов на коронавирус, это на 366 больше, чем сутками ранее. Однако, согласно комментариям местных жителей, оставленных на страницах администрации и губернатора области, результаты своих тестов многие из них не могут получить по несколько недель. До сих пор некоторые из заболевших с подозрением на COVID-19 не получили ответ на сданные в начале июня тесты.

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Это, как ранее заявляли региональные чиновники, связано с большим объемом тестирования и с большой загрузкой лаборатории, которая не справляется с работой, из-за чего часть исследований направляется в профильные лаборатории в Петербург и Москву.

Добавим, согласно официальной статистике по районам, сложная обстановка по COVID-19 наблюдается в двух крупных городах региона — Псков (808) и Великие Луки (565), а также в районах: Псковский (216), Островский (204), Великолукский (155), Порховский (126), Невельский (101),

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Неблагополучная обстановка наблюдается и в других районах региона: Дновский (90), Плюсский (84), Гдовский (60), Новосокольнический (57), Печорский и Дедовичский (35), Струго-Красненский (34), Опочецкий (33), Палкинский (25) и Куньинский (24).

Наиболее спокойная ситуация наблюдается в Новоржевский (19), Себежский (17), Усвятский (16), Бежаницкий (15), Пыталовский (11), Красногородский (8), Локнянский (7), Пустошкинский и Пушкиногорский (6) районах.

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