Москва, , 14:11 — REGNUM В квартире жилого дома на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы произошел взрыв, пострадали четыре человека. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что причиной взрыва могла стать утечка газа. По данным издания, огонь распространился на 70 квадратных метров, горят четыре квартиры, из которых были спасены пять человек. Четыре человека пострадали.

Движение транспорта по улице Проходчиков в данный момент затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью на юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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