Москва, , 14:11 — REGNUM Рост и падение уровня стресса населения на фоне распространения коронавируса и режима самоизоляции продемонстрировали ожидаемый результат. Об этом 29 июня сообщил декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К началу завершению периода самоизоляции уровень стресса снижался. Одновременно уровень тревожности — страхи, тревоги переживания, здесь, если обратить внимание, то на начало самоизоляции был высок и к завершению понизился», — сказал Зинченко.

По его словам, данная тенденция является очевидной. Однако в наблюдениях за обществом в период самоизоляции есть и интересные аспекты.

«Самый интересный показатель — уровень саморегуляции стресса. Здесь картина интересная, если сравнить, то уровень саморегуляции со стрессом был ниже, чем обычно — в обществе была растерянность», — отметил Зинченко.

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