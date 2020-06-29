Грозный, , 14:04 — REGNUM На территории Чечни работают 505 участков для голосования по изменениям в Конституции РФ. Двадцать из них созданы на временной основе, в том числе 12 — для голосования военнослужащих воинских частей, семь — в лечебных учреждениях и один — в СИЗО №1, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Голосование, которое будет проводиться с 25 июня по 1 июля, проходит при соблюдении всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Так, организована работа 61 мобильного пункта для голосования на открытом воздухе, в том числе 47 — в Грозном, девять — в Гудермесе, четыре — в Аргуне и один — в Шали.

Помимо этого, во время работы во всех пунктах голосования будут проводиться дезинфекции, а для голосующих разработан план бесконтактного передвижения на участке и соблюдения санитарной дистанции.