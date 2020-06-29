Красноярск, , 14:00 — REGNUM В красноярском СИЗО-1 введены режимно-ограничительные мероприятия — карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Как пояснили в ведомстве, в СИЗО-1 среди подозреваемых и обвиняемых выявлены случаи заражения коронавирусом. Состояние их здоровья удовлетворительное. Болезнь протекает в лёгкой форме, также зафиксированы бессимптомные носители.

Обеспечена изоляция арестованных, они находятся под наблюдением медиков.

Контактировавшие с ними лица изолированы, у них взяли анализы на коронавирус. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, организовано круглосуточное дежурство медработников.

Сотрудники СИЗО-1 работают по двухнедельному графику без возможности выхода за пределы учреждений. Предусмотрено питание и коммунально-бытовое обеспечение.

В ГУФСИН напомнили, что с 16 марта текущего года до особого указания приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 8760 человек.

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