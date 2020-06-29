Москва, , 14:00 — REGNUM Поправки к Конституции РФ носят социальный характер, в том числе установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне минимального потребительского бюджета. На каждого работающего человека — это очень важно, потому что меньше ни один работодатель не сможет установить размер зарплаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров.

«Более 20 лет профсоюзы занимались этой проблемой. Теперь это будет закреплено конституционно. Подчеркну еще раз, что это очень важно, потому что по России очень много примеров, когда МРОТ устанавливают 5−6 тыс. рублей. Теперь это будет соответствовать социальному параметру, установленному правительством РФ.

Со времен Советского Союза в Конституции не было записи, что на уровне высшего закона трактуется уважительное отношение к человеку труда.

Что это значит? Это означает, что надо учитывать мнение работающего человека при принятии тех или иных решений, связанных с оплатой труда, с изданием локальных нормативных актов.

Более того, в поправках к Конституции РФ также прописано, что теперь государство будет вести работу, связанную с развитием социального партнерства.

Для профсоюзов и для работников это очень важно, в том числе при ведении коллективных переговоров, при согласовании и учете мнения работника, при обсуждении издаваемого локального нормативного акта.

Тема социального партнерства всегда присутствует. К сожалению, бывают примеры, когда некоторые работодатели игнорируют мнение профсоюзной организации. Теперь это будет закреплено на уровне Основного закона страны. Это, конечно, значимо.

В Конституцию внесены поправки об индексации социальных пособий, ежегодной индексации пенсий. Это говорит о чем? Это говорит об уважительном отношении к человеку. Это означает, что Конституция носит социальный характер и это реально уже реализуется на практике.

Пандемия коронавируса показала насколько важна в любом государстве сильная медицина — с хорошими специалистами, доступная и качественная медицина. И сегодня это прописано в поправках к Конституции РФ, это важнейший аспект.

Каждый гражданин России должен выразить свою точку зрения, прийти и проголосовать за поправки к Конституции. Потому голосовать против, думаю, что неразумно», — высказал свое мнение Николай Никифоров.

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