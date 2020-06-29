Махачкала, , 14:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего криминального авторитета из Дагестана Зиявудина Абдулхаликова, известного в преступной среде как Зява Махачкалинский. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, с 1990 года обвиняемый занимает высшее положение в преступной иерархии. Он причисляет себя к категории «вор в законе» как обладающий непререкаемым авторитетом в преступной среде. Отмечается, что занимаемое положение в преступной иерархии он использует для организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана.

Напомним, Абдулхаликов был задержан в сентябре 2019 года вместе с соратником Шамилем Магомедовым, который также считается «вором в законе». Позже ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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