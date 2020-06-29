Брянск, , 13:57 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено в отношении двух сотрудников управления капитального строительства Брянской области. Заместителю директора и замначальника отдела учреждения вменяют взятку в 195 тысяч рублей, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В отношении чиновников уже расследуется одно уголовное дело, по которому их подозревают в получении 65 тысяч рублей от генерального директора коммерческой организации за покровительство в приёмке работ летом 2019 года. Новый эпизод преступной деятельности охватывает период с августа 2018 года по декабрь 2019 года. Следствие полагает, что заместитель директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» при посредничестве своего подчиненного — заместителя начальника отдела учреждения получил от предпринимателя взятку в общей сумме 195 тысяч рублей за общее покровительство деятельности коммерческого предприятия и не создание проблем при приёмке выполненных работ по муниципальным контрактам.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

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