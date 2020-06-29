Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:50 — REGNUM Беременная женщина, заразившаяся коронавирусом, скончалась от пневмонии в Актюбинске. Об этом 29 июня заявил советник акима (главы) Актюбинской области Асет Калиев на брифинге.

«На фоне коронавирусной инфекции у нее развилась двусторонняя пневмония», — сказал советник. По его словам, дыхательная недостаточность привела к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в Казахстане выявили 21 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 008 человек, скончались 183 пациента.

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