Мурманск, , 13:46 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили еще 99 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

Большая часть новых пациентов — 75 человек — из Мурманска. Опасная инфекция выявлена также у жителей Мончегорска, Североморска, Кольского, Печенгского, Ковдорского районов и города Апатиты.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 5093, из них 3514 человек выздоровели, 13 скончались.