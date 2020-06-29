Оренбург, , 13:45 — REGNUM Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на участке № 1081 в Оренбурге и заявила, что поддерживает их.

«Изменения в Конституцию Российской Федерации поддерживаю. Уверена, что они направлены на дальнейшее развитие нашей страны. Считаю важными поправки по сохранению таких ценностей как семья, материнство, отцовство, забота о старшем поколении. Закреплен приоритет — дети, их воспитание и здоровье. Я за независимость, суверенитет нашей страны. Голосую за сильную Россию!», — отметила Машковская.

Напомним, с 25 по 30 июня в России проходит досрочное голосование по поправкам к Конституции. Общероссийское голосование пройдет 1 июля. В регионе работает 1 724 избирательных участка.

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